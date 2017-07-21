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Школьница угнала и разбила автомобиль бабушки-соседки

Фото: wikipedia.org
В Кузбассе полицейские привлекли к ответственности мать 13-летней девочки из Прокопьевска. Школьница угнала из гаража соседки-пенсионерки автомобиль "Ока".
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Обнаружившая пропажу 65-летняя женщина обратилась в полицию. Стражи порядка нашли ее машину разбитой на одной из городских улиц. Было установлено, что преступление совершено 13-летней дочерью соседки потерпевшей.

"Несовершеннолетняя занимается в школе картинга и решила прокатиться на автомобиле пенсионерки", – сообщается на сайте ГУ МВД России по Кемеровской области. Девочка дождалась, когда на улице стемнеет, пробралась на веранду соседского дома и своровала ключи от гаража и автомобиля.

Выяснилось, что малолетняя угонщица решила покатать своих подруг. "В районе поселка Красная Горка неопытная водительница не справилась с управлением и съехала в кювет, где машина перевернулась. После этого она и ее пассажиры разбежались по домам", – говорят полицейские.

В отношении матери школьницы был составлен протокол по факту неисполнения родительских обязанностей. Это влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей. Помимо того, материалы по данному делу были направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Напомним, ранее весной этого года восьмилетний мальчик из американского штата Огайо (США)  угнал отцовский фургон, чтобы доехать до ресторана быстрого питания. Как утверждают очевидцы, ребенок соблюдал правила дорожного движения. Доехав до ресторана, мальчик сделал заказ в "Макавто". Сотрудники McDonald’s сначала решили, что стали жертвами розыгрыша. После задержания юный правонарушитель расплакался и признался стражам порядка, что всего лишь хотел съесть чизбургер.

Автор: Людмила Фоканова21 июля 2017, 13:12

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