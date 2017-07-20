Лесная амнистия прошла второе чтение в Госдуме

Госдума приняла во втором чтении документ, который должен поставить точку в противоречиях границ земель, зафиксированных в Едином государственном реестре недвижимости и Государственном лесном реестре. Законопроект о лесной амнистии вызвал немало споров, его серьезно доработали и теперь он сбалансирован и должен устроить все заинтересованные стороны.

Лесная амнистия предлагает новые правила для определения границ участков лесного фонда, чтобы устранить взаимоисключающие сведения в ЕГРН и Лесном реестре. Согласно нынешнему законодательству, любая земля может быть отнесена только к одной категории. Относительно лесного фонда это правило соблюдается не в полной мере. Часто участки перемешаны с землями других категорий, например, сельскохозяйственного назначения. По предварительным оценкам, таких несостыковок может быть более полутора миллиона.

Не менее важная проблема – пересечение границ земельных участков с территорией населенных пунктов. Это приводит к тому, что в Государственный земельный кадастр вносятся неверные сведения о границах муниципальных образований, населенных пунктов, объектов недвижимости и об их отнесении к той или иной категории земель. Это часто приводит к многочисленным спорам собственников. Страдают дачники и из соседи, живущие в сельских поселениях и деревнях. .

Ко второму чтению законопроект был скорректирован. Как заявила заместитель глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Наталья Костенко, во время работы над законопроектом был найден механизм защиты прав основной массы собственников и, в первую очередь, как и обещала "Единая Россия", бабушек и дедушек, а не владельцев престижной недвижимости или гольф-полей.



Депутат отметила, что во время дискуссий с участием экологов, общественников, активистов Центра защиты леса Общероссийского народного фронта удалось включить в закон положения, которые усиливают режим так называемых "зеленых щитов" вокруг городов, вывести из под амнистии территории особо охраняемых природных территорий и прописать механизм компенсаций за уже утраченные во время различной хозяйственной деятельности лесные массивы.

"Найдено справедливое, а главное, системное решение, которое не позволит получить амнистию людям, которые не понятно каким образом получили земли в лесах, где это всячески запрещено", – заключила Костенко.

Эксперты отмечают, что принятие лесной амнистии именно в этом году станет важным шагом к снятию многих противоречий в этой сфере. Кроме того, 2017 год объявлен в России Годом особо охраняемых природных территорий.



