Полицейского похитили у здания МВД в Екатеринбурге

В управлении экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Екатеринбурга работают представители прокуратуры. Параллельно с проверкой материалов по уголовным делам они опрашивают сотрудников ведомства. В тот момент, когда один из оперативников УЭБ и ПК вышел из здания екатеринбургского управления МВД на допрос к следователю, неизвестные затолкали его в машину и увезли в неустановленном направлении, передает URA.RU со ссылкой на адвоката Алексея Зорина. Юрист пишет заявление о похищении сотрудника полиции.