На трассе под Ростовом полицейский расстрелял семью бывшей жены
В машине, которую атаковал мужчина, находилась его бывшая жена с родителями. Жертвой нападения стала супруга преступника, тесть госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает паблик Mash.
Как рассказали очевидцы трагедии, нападавший приехал на автомобиле. Мужчина стрелял из охотничьей винтовки с оптическим прицелом, передает "Газета.ру".
К настоящему времени подозреваемый в расстреле семьи задержан. Его удалось поймать в Ростове-на-Дону. Во время задержания мужчина вел себя неадекватно. Его интересовала не собственная судьба, а что будет с принадлежащим ему автомобилем.
Кроме того, преступник просил о снисхождении и сильно возмущался. "Я же тоже мент", – заявил он правоохранителям.
По факту расстрела автомобиля с людьми возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Все обстоятельства трагедии, а также мотивы, толкнувшие мужчину на преступление, устанавливаются.
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