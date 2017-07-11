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Происшествия

Утроивший бойню в Москве полковник оказался ловеласом

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
Расстрелявший свою любовницу в здании детского торгового центра "Лучик" на Алтуфьевском шоссе экс-командир Центра специального назначения ГИБДД Анатолий Соломахин вступал в брак четыре раза. Жертва стрелка была его начальницей.
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Выяснилось, что личная жизнь злоумышленника была бурной. Мужчина много лет назад расстался с первой женой, по профессии соцработницей, у которой от него есть 27-летний сын. Они проживали в квартире на Ботанической улице в столице. 

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По словам бывшей тещи Соломахина, всего у него было аж четыре неудачных брака. Примечательно, что каждый раз после расставания он возвращался в квартиру к первой жене из-за отсутствия жилплощади. И женщина принимала его обратно.

"Анатолий – ветеран чеченской кампании, интересный мужчина, одевался со вкусом, говорить красиво умел", – цитирует пенсионерку "Московский комсомолец". По ее словам, дочь любила его, но из-за гордости в этом не признавалась. "У них были нормальные человеческие отношения. В последнее время Анатолий страдал от депрессии, так как не мог устроиться на работу, он уже был согласен на любую занятость. На фоне этих проблем он начал выпивать", – рассказала женщина.

Стало известно, что ЧОП "Профессиональная безопасность", в котором работал Соломахин, возглавляла его 45-летняя любовница Рамиля. Сотрудники местной столовой рассказали, что эта компания недавно сняла помещение. Ее штат состоял всего из двух человек – самой Рамили и экс-полковника.

Установлено, что первым 11 июля около 9:00 в офис пришел Соломахин. А вслед за ним, спустя три минуты, поднялась его любовница и коллега. Накануне они задержались допоздна на работе, потом куда-то уехали вместе, а вернулись утром уже порознь. Судя по всему, между ними произошла ссора, ставшая толчком к преступлению. У Рамили от первого брака есть двое детей – 20-летняя дочь-студентка и шестилетний сын. 

Напомним, мужчина напал на офис на Алтуфьевском шоссе утром 11 июля. По данным правоохранителей, злоумышленник зашел в здание, где открыл беспорядочную стрельбу. От огнестрельных ранений погибла женщина.

Автор: Людмила Фоканова11 июля 2017, 19:32

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