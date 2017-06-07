Иванов дал совет юным экологам из РДШ

Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов дал детям "непедагогический совет". По его словам, подрастающему поколению необходимо делать замечания взрослым, бросающим мусор в неположенных местах.

По словам Иванова, различные школы будут создавать так называемые экологические патрули. "И сегодня мне рассказывали ребята, как они наблюдают за взрослыми и не дают им мусор бросать, а если все-таки мусор есть, то убирают", – сказал он.

"Я вам (ребятам) сказал, что если вы увидите, что взрослые бросают мусор, не стесняйтесь делать им замечания", – сказал Иванов в ходе встречи с участниками экологического форума Российского движения школьников.

На экофорум Российского движения школьников (РДШ) собралось в общей сложности 420 человек, это участники более 60 экоотрядов из 56 регионов страны. На слет в Подмосковье были приглашены победители региональных конкурсов.

В рамках форума, который проходит с 4 по 8 июня, для участников запланированы серии лекций и мастер-классов, с ребятами встретятся представители органов государственной власти и эксперты.

Российское движение школьников (РДШ) — общественно-государственная детско-юношеская организация, которая сосредоточена на развитии и воспитании школьников. Движение стремится к объединению и координации лиц, занимающихся воспитанием подрастающего поколения и формированием личности.