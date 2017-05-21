День детских организаций отметили с размахом

Российское движение школьников (РДШ) отметило День детских организаций концертами и флешмобами по всей стране. Также в рамках праздника состоялись форумы, интеллектуальные игры и спортивные турниры. В мероприятиях приняли участие более 250 российских школ.

Самым масштабным из них стал "Финал Всероссийского конкурса среди активистов школьного музейного движения", который являлся промежуточным итогом в реализации проекта РДШ "Школьный музей". Конкурс завершился в Москве в воскресенье, 21 мая.

Его главными действующими лицами стали 150 ребят в возрасте 13-17 лет, которые представили 62 российских региона. Все они – активисты и победители регионального этапа Всероссийского конкурса.

В рамках финала ребята посетили музеи, экскурсии, мастер-классы и другие образовательные программы. Кроме того, они встретились с известными людьми в сфере музейной деятельности, среди которых ученые, деятели культуры и руководители крупнейших российских музеев.

Но помимо празднования Дня детских организаций в Москве, много интересного происходило и в региональных отделениях РДШ. Так, школьники из 37 субъектов приняли участие в Фестивале воздушных змеев. Дети из участвующих в мероприятиях школ изготовили воздушного змея собственного дизайна, который отражает историю детского образовательного учреждения с логотипом организации.

Так, в Воронеже воздушных змеев запустили в парке культуры и отдыха "Алые паруса". Там состоялся большой детский праздник, в котором приняли участие более 500 школьников, а также ветеранов пионерского движения Воронежской области.





Кроме того, ребята занимались созданием собственных арт-объектов, в которых отражена эмблема или фото-история детского движения. Так, в Костроме возле местного Дворца творчества детей и молодежи 150 ребят высадили клумбу из 200 петуний и бархатцев, которые они вырастили сами.

Также среди школьников 13 регионов прошла интеллектуальная игра, основанная по принципу "Что? Где? Когда?", "Своей игры" и других известных интеллектуальных развлечений. Также в регионах состоялись различные квесты, концерты и фотовыставки, которые были посвящены истории становления и развития детского движения.

Одна из таких игр прошла в поселке Мурмаши Кольского района Мурманской области. Интеллектуальное развлечение называется "Брейн-ринг". Оно построено по формату "Что? Где? когда?". Победителей наградили флешками и дипломами, а все остальные участники получили футболки с символикой Российского движения школьников.

С размахом отметили День детских организаций и в Новосибирске. Там состоялся концерт, в котором приняли участие лидеры и активисты РДШ, а также Юнармии, Союза пионеров и других объединений молодежи. С самого своего начала мероприятие было пропитано теплой и дружелюбной атмосферой. Ребята также принимали участие в танцах и флешмобах, обменивались значками своих организаций.

А в городе Александров Владимирской области ребята в торжественной обстановке вступили в ряды РДШ. Школьники исполнили гимн движения, кроме того, были награждены активисты. Также ученики выпустили в небо фигурки мальчика и девочки из гелиевых шаров.

Российское движение школьников (РДШ) — общественно-государственная детско-юношеская организация, которая сосредоточена на развитии и воспитании школьников. Движение стремится к объединению и координации лиц, занимающихся воспитанием подрастающего поколения и формированием личности.