Спрятавшихся от ливня детей обстреляли из пистолета

Инцидент произошел в городе Домодедово Московской области. Подростки укрылись в подъезде от непогоды, что не понравилось жильцам дома.

Ребята пришли туда с гитарой. Вскоре из-за этого у них произошел конфликт с жительницей дома, которая потребовала их убраться из подъезда.

Подростки обещали уйти, как только закончится дождь, сообщает Telegram-канал Mash . Услышав ссору, в подъезд вышел муж недовольной и открыл огонь по несовершеннолетним из травматического пистолета.

Один из детей получил ранение в живот, передает РИА ФАН. Родители пострадавшего мальчика написали заявление в полицию. Отмечается, что дело хотят переквалифицировать со статьи "Хулиганство" на "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Напомним, в июне похожее ЧП на фоне бытового конфликта произошло на юго-западе столицы. Там злоумышленник напал на детей соседей по коммунальной квартире. Старшая девочка смогла предотвратить трагедию, распылив перцовый баллончик в глаза обидчику.

Как ранее писали Dni.Ru, на Ставрополье при задержании преступника полицейские ранили 17-летнего юношу и десятилетнюю девочку. Стражи порядка открыли огонь по мужчине, который пытался сбежать при сопровождении его из здания суда в автомобиль. При этом правоохранители попали не только в него, но и в прохожих.