Как власти Ставрополья помогают пострадавшим от наводнения

Депутат Госдумы Ольга Казакова проверила в Ставропольском крае, как местные власти помогают жителям, чьи дома были затоплены во время майского наводнения. Парламентарий пообщалась с местными жителями и выяснила, что не все они достаточно информированы на тему получения компенсаций.

Ольга Казакова во время региональной недели встретилась с пострадавшими от наводнения в Минераловодском городском округе. Депутат узнала от граждан, что некоторым из них, особенно тем, у кого нет прописки, посоветовали обращаться в суд за получением компенсации. При этом местные власти должны помочь с юридическим сопровождением.

Также в округе пострадавшим от наводнения компенсируют затраты на съемное жилье. Квитанции об оплате нужно предоставить в администрацию Минеральных Вод. Кроме того, сейчас с Министерством образования обсуждается возможность отправки детей из пострадавших территорий края в "Артек".

Казакова сообщила, что она намерена вынести вопрос об отселении из опасных зон на федеральный уровень. Во время общения с пострадавшими от паводка депутат Госдумы отметила, что поступившие из федерального центра средства должны оперативно дойти до пострадавших. И самое главное, это контроль за тем, чтобы все пострадавшие получили положенную помощь, чтобы их права не были ущемлены или нарушены. Также, необходимо проследить, чтобы у людей не требовали лишних справок, а, напротив, оперативно помогали восстанавливать утерянные документы. Такая работа в крае проводится, резюмировала Казакова.

От майского наводнения в Ставропольском крае пострадали более 4 тысяч домов. Тема выплаты компенсаций поднималась на горячей линии с Владимиром Путиным. Президент раскритиковал бездействие местных властей и пообещал, что обязательно разберется с этой проблемой.



