Как власти Ставрополья помогают пострадавшим от наводнения

Певец из "Иванушек" попал в реанимацию ММКФ Интервью Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

Борющаяся с раком участница "Дома-2": Все лекарства бессильны
Состояние Марины Анисиной резко ухудшилось
Подробности свадьбы Голубкиной и Ливанова
Бузову отругали за разврат в Монте-Карло
Лена Миро назвала Пугачеву хабалистой матерью-одиночкой
партнеры
Среда 28 июня
Лента новостей
19:47
В Москве на территории НИИ органической химии случился пожар
19:38
Telegram внесен в реестр Роскомнадзора
19:36
Казахстан становится новой туристической Меккой
19:34
Известный певец разбился в страшном ДТП
19:13
Рози Хантингтон-Уайтли родила Джейсону Стэтхэму первенца
18:43
Валерию обозвали жлобихой из-за сына
18:38
В Москве в доме Брежнева нашли притон садистов
18:25
Запашный проговорился о рождении внебрачного ребенка у брата
18:22
Жена запретила известному актеру общаться с детьми на украинском
18:06
Киев пригрозил Москве украинскими гастарбайтерами
17:53
El Tempo дарит обувь за селфи с Роналду
17:52
Перед саммитом G20 устроили секс-вечеринку
17:42
Присяжные попросили перенести оглашение вердикта по делу Немцова
17:35
Ясновидящая предсказала скорую смерть Яковлева
17:32
Как выглядят завершившие карьеру красавицы-спортсменки
17:29
ФАС завела дело против "дочки" LG
17:15
За критику геев начнут отбирать детей
17:12
Шикарная жизнь 22-летней дочки Абрамовича
17:12
Дочь миллионера сбила насмерть байкера в Москве
17:03
Гонщицу Багдасарян третий раз задержали в Москве
16:48
Литвинова шокировала Собчак смертельным диагнозом
16:32
Какие болезни россияне чаще всего привозят из отпуска
16:28
Хорошо ли вы знаете сериал "Игра престолов"?
16:28
Атамбаев и Володин встретились в Бишкеке
16:17
80-летнюю Немоляеву спасают после тяжелой потери
16:16
Дуров согласился на требования Роскомнадзора
16:03
Юморист Николай Лукинский рассказал об измене
16:00
Жена толкнула футболиста Глушакова к полуголой Бузовой
15:59
Армия бедных россиян пополнилась на два миллиона
15:59
Олегу Яковлеву стало хуже
15:58
Как стать звездой Instagram
15:58
Сколько стоит ремонт и как на нем сэкономить
15:51
Когда на московских улицах закончится ремонт
15:50
Какие опасности несут зубы мудрости
15:43
Анна Семенович испугала близких страшной болезнью
15:34
Найдена скрытая опасность загара для детей
15:16
Обидчик Шурыгиной вступил в отношения с ее мамой
15:14
Французский генерал летал на штурмовике на дачу
15:13
Как жить по биоритмам
15:04
Старания Максаковой оказались тщетны
14:51
Охранник застрелил коллегу во время забавы с автоматом
14:50
Жена Диброва отправилась в роддом
14:48
Художница грудью нарисовала Путина и Медведева
14:46
Дапкунайте и Шпица копались в земле в центре Москвы
14:40
Ученые открыли способ регенерации сердца
14:27
Тропический шторм обрушится на Москву
14:15
Песков рассказал об отпуске Путина
14:15
Как менялась Яна Поплавская
14:07
Обнародовано свадебное фото Юлии Меньшовой
14:04
Инфантильный Порошенко расписался в своей негодности
14:02
Голубкиной на похоронах открыли глаза на жениха-убийцу
13:51
Бондарчук оценила старания Хазановой
13:48
Россия подала жесткий сигнал Трампу
13:40
Как распознать эпилепсию
13:39
Российские и киргизские депутаты обсудили общие темы
13:37
Евросоюз продлил санкции против России
13:27
Володин поддержал списание Россией долга Киргизии
13:25
Женщина вышла замуж за покойного возлюбленного
13:22
Друзья молятся за Олега Яковлева
13:16
Пострадавшие дольщики смогут получать компенсации
13:15
Джигурда уедет из страны после получения миллионов Браташ
13:05
На спектакле "Идеальный муж" москвич подрался с любовником жены
12:48
Скандалистка Багдасарян пожаловалась Путину
12:36
Балерина требует признать ее родной дочкой звезды "Гардемаринов"
12:32
Эрдогана бросили наедине с российской трубой
12:13
Диарея и пищевые отравления ведут к болезни Паркинсона
12:04
Названа причина госпитализации певца из "Иванушек"
12:00
Директор театра Владимир Кехман ушел в декрет
11:59
На Марсе найдены останки инопланетянина (видео)
11:49
Летевший на Кубу Boeing экстренно вернулся в Домодедово
11:29
Крошечные знаменитости
11:29
Милое мяуканье хищных гепардов растрогало Сеть (видео)
11:28
Жена последнего маршала СССР скончалась в Москве
11:27
Первой жертвой Трампа стал Мадуро
11:22
Пять самых кровавых фильмов про маньяков
11:15
Украинское отчаяние из-за Крыма докатилось до космоса
10:57
Пьяные танцы угонщика в отделении ОВД рассмешили россиян (видео)
10:51
Порошенко сделал признание о Путине
10:50
"ЕР" просит Собянина организовать видеонаблюдение на всех избирательных участках
10:49
Французский депутат рассказал о претензиях к мессенджерам
10:48
Жене Краско стыдно жить в гадюшнике
10:47
Сенсационные детали дела об убийстве Вороненкова
10:38
Пьяная москвичка убила подругу в день выхода из колонии
10:23
Врачи борются за жизнь экс-солиста "Иванушек International"
10:02
Как кофе способствует похудению
09:56
Авиакомпания заставила инвалида ползком забираться в самолет
09:44
Россиянам хотят запретить изменять женам
09:42
Москвичи спасли тонущего в пруду мужчину
09:34
Молодой жених о беременности 50-летней Яны Поплавской
09:15
Вся история Земли за одну минуту (видео)
09:07
Пелагея покинула Россию после скандала
09:02
Женщина зарезала мужа из-за неубранной постели
08:56
Работа по ночам грозит онкологическими заболеваниями
08:47
В Москву пришла теплая и солнечная погода
08:27
Что стало с Андреем Губиным
08:21
Порошенко свалил на СССР вину за коррупцию на Украине
08:16
В центре Москвы молдаванин украл скульптуру кролика
08:10
Трамп пофлиртовал с журналисткой на важных переговорах
08:04
Известный актер умер от рака
23:00
Маликова высказалась о скандале с ее результатами ЕГЭ
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В МГЮА объяснили установку памятной доски Сталину
Шепелев об убийстве отца Фриске
Бондарчук отчитала Максакову
Неожиданное заявление помощницы больного раком Задорнова
Москва утонула после жуткой бури (видео)
Новая версия гибели "пьяного" мальчика
Регионы

Как власти Ставрополья помогают пострадавшим от наводнения

Фото: кадр youtube.com
Депутат Госдумы Ольга Казакова проверила в Ставропольском крае, как местные власти помогают жителям, чьи дома были затоплены во время майского наводнения. Парламентарий пообщалась с местными жителями и выяснила, что не все они достаточно информированы на тему получения компенсаций.
прочитано 156 раз

Ольга Казакова во время региональной недели встретилась с пострадавшими от наводнения в Минераловодском городском округе. Депутат узнала от граждан, что некоторым из них, особенно тем, у кого нет прописки, посоветовали обращаться в суд за получением компенсации. При этом местные власти должны помочь с юридическим сопровождением.

ПО ТЕМЕ

Путин – главе Ставрополья: Где деньги?

После наводнения в Ростове-на-Дону обрушился дом

Какие страны уйдут под воду

Также в округе пострадавшим от наводнения компенсируют затраты на съемное жилье. Квитанции об оплате нужно предоставить в администрацию Минеральных Вод. Кроме того, сейчас с Министерством образования обсуждается возможность отправки детей из пострадавших территорий края в "Артек".

Казакова сообщила, что она намерена вынести вопрос об отселении из опасных зон на федеральный уровень. Во время общения с пострадавшими от паводка  депутат Госдумы отметила, что поступившие из федерального центра средства должны оперативно дойти до пострадавших. И самое главное, это контроль за тем, чтобы все пострадавшие получили положенную помощь, чтобы их права не были ущемлены или нарушены. Также, необходимо проследить, чтобы у людей не требовали лишних справок, а, напротив, оперативно помогали восстанавливать утерянные документы. Такая работа в крае проводится, резюмировала Казакова.

От майского наводнения в Ставропольском крае пострадали более 4 тысяч домов. Тема выплаты компенсаций поднималась на горячей линии с Владимиром Путиным. Президент раскритиковал бездействие местных властей и пообещал, что обязательно разберется с этой проблемой.


Автор: Александр Комаров28 июня 2017, 18:47

комментарии

Политика

Инфантильный Порошенко расписался в своей негодности
Россия подала жесткий сигнал Трампу
Киев назвал дату "вторжения" России на Украину
Российская армия напугала НАТО

Шоу-бизнес

Корчевников потрясен роскошным особняком Киркорова (видео)
Рози Хантингтон-Уайтли родила Джейсону Стэтхэму первенца
Знаменитый блогер о Яковлеве: Ужасно осознавать случившееся
Валерию обозвали жлобихой из-за сына

Проишествия

Охранник застрелил коллегу во время забавы с автоматом
Женщина зарезала мужа из-за неубранной постели
Старушка кинула на удачу монеты в двигатель самолета
"Опекуна" Вороненкова жестоко убили

Lifestyle

Художница грудью нарисовала Путина и Медведева
Хорошо ли вы знаете сериал "Игра престолов"?
Пять самых кровавых фильмов про маньяков
Эрнст дал Николаеву еще один шанс
Шоу-бизнес

Шепелев об убийстве отца Фриске

Журналисты связались с телеведущим
Шоу-бизнес

Пелагея покинула Россию после скандала

Певица проводит время в Италии
Шоу-бизнес

Балерина требует признать ее родной дочкой звезды "Гардемаринов"

Девушка обратилась в столичный суд
Шоу-бизнес

Друзья молятся за Олега Яковлева

Известный певец попал в реанимацию

Гороскоп

Раскрыт секрет счастливого брака Гуськова и Вележевой
Что происходит в жизни Елены Кориковой
Астрологический прогноз с 26 июня по 2 июля
Совет на выходные 24-25 июня

Фоторепортажи

Как выглядят завершившие карьеру красавицы-спортсменки
Шикарная жизнь 22-летней дочки Абрамовича
Дапкунайте и Шпица копались в земле в центре Москвы
Бондарчук оценила старания Хазановой

Спорт

Возняцки полностью обнажилась для журнала
Запад унизил Поветкина безосновательно
Кокорин и Дзюба подали тайный знак после провала сборной
Беременная Серена Уильямс снялась голой

Регионы

Полуторагодовалый малыш выжил при падении из окна
Путин ошарашил простую россиянку
Эксперт по делу "пьяного" мальчика сбежал из страны
Подробности кровавой расправы с детьми в Подмосковье
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru