Какие страны уйдут под воду

Ученые из США сделали неутешительный прогноз по поводу того, каким городам и странам угрожает перспектива уйти под воду. По их данным, к 2050 году уровень моря вблизи большинства прибрежных территорий повысится на 10-20 сантиметров.

По словам специалистов, частота наводнений в большинстве экваториальных и тропических прибрежных зон увеличится к этой дате вдвое. Эксперты перечислили наиболее подверженные опасности регионы.

Тяжелее всего придется жителям таких городов, как Абиджан (Кот-д’Ивуар), а также Мумбай и Кочин (Индия). Для катаклизма там достаточно повышения уровня моря всего на пять сантиметров, сообщает журнал Scientific Reports.

Неблагоприятный прогноз также сохраняется для Сан-Франциско, Сиэтла и Лос-Анджелеса (США), Ванкувера (Канада) и всего атлантического побережья Европы. Эксперты основывались на теории экстремальных значений и сведениях о темпах повышения уровня моря в различных регионах.

В январе 2017 года американские и ирландские ученые заявили, что Мировой океан смоет сотни крупных городов. По их словам, под воду уйдут Лондон, Венеция и Каир. Такая же судьба ждет Атлантическое побережье США, прибрежные районы Уругвая и Перу, Нидерланды и Данию. Такие прогнозы связаны с эффектом от парниковых газов и угрозой глобального потепления, о последствиях которого заговорили еще в 1981 году.