Какие страны уйдут под воду
По словам специалистов, частота наводнений в большинстве экваториальных и тропических прибрежных зон увеличится к этой дате вдвое. Эксперты перечислили наиболее подверженные опасности регионы.
Тяжелее всего придется жителям таких городов, как Абиджан (Кот-д’Ивуар), а также Мумбай и Кочин (Индия). Для катаклизма там достаточно повышения уровня моря всего на пять сантиметров, сообщает журнал Scientific Reports.
Неблагоприятный прогноз также сохраняется для Сан-Франциско, Сиэтла и Лос-Анджелеса (США), Ванкувера (Канада) и всего атлантического побережья Европы. Эксперты основывались на теории экстремальных значений и сведениях о темпах повышения уровня моря в различных регионах.
В январе 2017 года американские и ирландские ученые заявили, что Мировой океан смоет сотни крупных городов. По их словам, под воду уйдут Лондон, Венеция и Каир. Такая же судьба ждет Атлантическое побережье США, прибрежные районы Уругвая и Перу, Нидерланды и Данию. Такие прогнозы связаны с эффектом от парниковых газов и угрозой глобального потепления, о последствиях которого заговорили еще в 1981 году.
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