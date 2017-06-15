Путин – главе Ставрополья: Где деньги?

Во время прямой линии пострадавшая от наводнения в мае этого года жительница Ставропольского края пожаловалась президенту, что ей негде жить. Женщина отметила, что у нее нет средств, чтобы сделать ремонт и компенсацию она не получала, передает "Газета.ru".

"То, что вы рассказываете, в голове не укладывается, – удивился Владимир Путин и обратился к губернатору Ставрополья: – Хочу задать вопрос своему тезке: Владимир Владимирович, где деньги?"