Полуторагодовалый малыш выжил при падении из окна
Инцидент произошел в Тюмени по адресу улица Моторостроителей, 4. Из окна третьего этажа высотки выпал полуторагодовалый мальчик. К счастью, этажом ниже располагалась крыша торговой пристройки, которая и остановила падение ребенка, сообщает URA.Ru.
По сообщениям очевидцев, мальчик жив. Оперативно прибывшие на место происшествия спасатели и медики в один голос утверждают, что ребенок родился в рубашке. Не будь он счастливчиком, падение закончилось бы либо увечьями, либо его гибелью.
Как рассказали в областном департаменте здравоохранения, малыш сейчас в больнице, ему оказана необходимая помощь. Мальчика осмотрели врачи, в том числе нейрохирург.
"Сейчас выясняется, как возможно помочь ребенку. У него травмы средней тяжести", – рассказали медики.
Пользователь соцсети "ВКонтакте" Максим Протопопов разместил в своем аккаунте ролик с места происшествия. На записи видно, как спасатели аккуратно снимают ребенка с козырька магазина.
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