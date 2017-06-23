Под Калининградом повторилась история Ромео и Джульетты

В Калининградской области повторилась классическая история Ромео и Джульетты. Рабочий случайно нашел тела двух юных возлюбленных на чердаке одной из многоэтажек в городе Гусеве.

Известно, что ребятам было лишь 17 и 18 лет, передает Life.ru. По данным СМИ, юноша и девушка скончались от отравления большой дозой лидокаина. Рабочий заметил, что подростки лежали в обнимку.

По факту происшествия стражи порядка проводят доследственную проверку, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР). В ведомстве пояснили, что на месте трагедии "видимых признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено, назначены судебно-медицинские исследования для установления причин смерти молодых людей".

Сообщается, что отношения подростков длились около года, однако их родители были против этой дружбы. В декабре 2016 года юноша и девушка продали все свои более-менее ценные вещи и сбежали из дома. В поисках участвовали как полицейские, так и волонтеры, однако пару так и не нашли.



Ранее стало известно, что сотрудники СКР расследовали исчезновение девушки, которая вместе с молодым человеком ушла с занятий из Черняховского педагогического колледжа. Периодически знакомые видели их в городе Гусеве, однако до последнего времени достоверной информации об их местонахождении не поступало.

"У бурных чувств неистовый конец"



У. Шекспир "Ромео и Джульетта" — Полли (@polina_talova) 12 июня 2017 г.

Напомним, утром 20 июня 2017 года на Ладожском озере перевернулась моторная лодка, на которой были пятеро подростков, среди них была влюбленная пара. После продолжительных поисков спасателям удалось найти тело девушки, сведений об обнаружении ее избранника пока нет.