Подросток спрыгнул с моста после ЧП с поездом в Москве

В столице с Крымского моста упал 15-летний подросток. Перед этим он стал свидетелем того, как поезд сбил мужчину на железнодорожной станции Тушинская.

Подросток договорился встретиться с друзьями, чтобы поехать на прогулку в парк Горького. Однако на Тушинской он стал свидетелем ЧП, в результате которого под колесами электрички оказался человек. О том, остался ли он жив, не сообщается.

Несмотря на инцидент, мальчик направился в парк Горького. Но на Крымском мосту он внезапно остановился и прыгнул вниз. Врачи объяснили этот поступок тем, что юноша он испытал сильнейший стресс и не отдавал себе отчета в происходящем, передает Life.ru.

Друзья нашли молодого человека чуть позже под сооружением. С тяжелыми травмами подросток был доставлен в реанимацию. Парень объяснил медикам, что из его памяти выпал момент, когда он прыгал с моста.

К сожалению, подростки часто становятся жертвами собственной беспечности. Напомним, ранее трагедия произошла с 15-летним школьником в Перми. Он с товарищем забрался на опору ЛЭП с напряжением 110 киловольт ради того, чтобы сделать эффектный снимок. В результате удара током он погиб. Второй мальчик выжил.

Еще одно смертельное селфи сделал в марте этого года на юге столицы 16-летний юноша. Он сорвался с башенного крана и от полученных при падении травм погиб. Перед трагедией он выложил в соцсеть фотографию, сделанную за несколько минут до смерти.