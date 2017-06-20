Пропавшая на Ладоге именинница найдена мертвой
По данным СМИ, трагические сведения поступили в 16:00 мск из регионального управления МЧС. "Тело девушки найдено", – цитирует "КП" источник, знакомый с ходом спасательной операции. Отметим, что официального подтверждения этой информации пока не поступало. Судьба еще двоих подростков до сих пор неизвестна.
Между тем выяснилось, что в рамках поисковой операции сотрудники МЧС задействовали беспилотники. "С целью осмотра островов, расположенных в заливе, активно применяются беспилотные летательные аппараты", – сообщается на сайте республиканского управления ведомства.
"С воздуха район поиска был обследован двумя вертолетами Ми-8 от МЧС России и республики Карелия. Всего воздушными судами было обследовано 24 квадратных километра. На воде плавсредствами спасателей и волонтеров было обследовано 32 квадратных километра акватории", – уточнили в пресс-службе министерства. Добавим, что к поисково-спасательным работам привлечены 273 человека и 72 единицы спецтехники.
Напомним, что всего в моторной лодке на озере находились пять подростков – четыре юноши и одна девушка, причем один из мальчиков состоял с ней в любовных отношениях. Двоим молодым людям удалось спастись, при этом один из них повредил руку, передает телеканал РЕН ТВ.
Сколько ещё надо смертей детей, а?— Вячеслав Ткач (@o_zornik) 20 июня 2017 г.
Ладога. Лодка. Подростки...
Всех взрослых в острог, всех, кто виноват в том, что отпустили их
Выжившие уже рассказали, с какой целью они отправились на лодке на озеро, передает РИА Новости. "У девушки был день рождения, они поехали на рыбалку. Они дали такие показания", – пояснили в в администрации Импилахтинского сельского поселения.
Добавим, что врио главы Республики Карелии Артур Парфенчиков назвал главной причиной трагедии легкомысленное поведение подростков. Он написал в социальной сети Facebook, что юноши и девушка отправились на озеро без спасательных жилетов и специального оборудования.
"Сразу можно констатировать – это стечение обстоятельств, как бывает в несчастных случаях", – заявил он. "Незадолго до происшествия они решили выйти на открытую воду Ладожского озера, и хозяин лодки передал управление своему другу. Тот с управлением не справился, и лодка перевернулась", – рассказал врио главы Карелии.
Напомним, что моторная лодка на Ладожском озере перевернулась утром 20 июня 2017 года. По факту происшествия возбуждено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
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