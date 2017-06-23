Должница пыталась сбежать в Китай по паспорту близнеца

Бдительная сотрудница пограничного контроля уловила едва различимые различия между фотографией в паспорте и живым человеком. В результате оказалось, что в Китай по паспорту сестры-близнеца пыталась выехать отягощенная долгами россиянка.

В Забайкальском крае на российско-китайской границе задержали россиянку, которая пыталась выехать на автомобиле за рубеж по паспорту сестры-близнеца, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю. Якобы женщина ехала за покупками.

"На первый взгляд на фотографии была та же женщина, что и перед кабиной паспортного контроля, но зоркий глаз контролера смог уловить еле различимые отличия. Хозяйкой документа оказалась сестра-близнец незадачливой путешественницы", – уточнили пограничники.

Чужим документом задержанная решила воспользоваться, чтобы сделать покупки на китайской стороне. По словам нарушительницы, ей было известно, что из-за задолженностей ей ограничен выезд из России. Чтобы обойти запрет, россиянка попыталась для пересечения границы воспользоваться паспортом своей сестры-близнеца. Тем более что сходство между сестрами на первый взгляд обнаружить практически невозможно.

"За проявленную бдительность и профессиональное мастерство сотрудница пограничного контроля будет представлена к награде", – сообщили в Пограничном управлении. А вот нарушительницу ждет суд. Ей грозит штраф до двухсот тысяч рублей и до двух лет лишения свободы.