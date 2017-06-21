Жительница Череповца избила пристава после погашения долга

В городе Череповец Вологодской области в отношении 30-летней местной жительницы было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, женщина вошла в служебный кабинет судебного пристава-исполнителя и в грубой форме потребовала у него объяснений по поводу списания с ее счета денег в целях погашения задолженности за услуги ЖКХ. "Злоумышленница нанесла судебному приставу множественные удары пластиковой папкой по рукам и спине", – цитирует Flashnord сообщение пресс-службы регионального управления Следственного комитета. На место прибыли правоохранители, которых вызвали коллеги потерпевшего. Женщину доставили в отдел полиции. Ведется расследование уголовного дела.