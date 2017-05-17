Москвичка нашла мумию сестры-близнеца

В одной из квартир в центре столицы найдено мумифицированное тело 56-летней женщины. ЧП произошло в районе Арбат, передает агентство "Москва".

О страшной находке правоохранителям сообщила сестра-близнец погибшей. В настоящее время тело направили в морг, где будут установлены давность смерти и ее причины.