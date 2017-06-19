Нищие должники заставили кредитора прослезиться

В Челябинской области директор микрофинансовой организации отправился в рейд вместе с судебными приставами, которых обвинял в бездействии. Нищета клиентов заставила его прослезиться.

Курьезная ситуация произошла в районном центре Коркино, в доме 26-летнего Николая, задолжавшего по кредиту 67 тысяч рублей. К нему решил лично наведаться руководитель организации в сопровождении приставов.

Должника на месте не оказалось. Рейдеры застали дома только трех детей и старика, который рассказал, что молодой человек работает пастухом и вернется поздно. Пока пристав задавала вопросы, кредитор ошарашенно осматривался в жилище. Там не было ничего, что могло бы представлять какую-либо ценность, передает сайт регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Когда составляли акт об отсутствии подлежащего описи и аресту имущества, на глазах кредитора выступили слезы. Выйдя из дома, он смущенно сказал, что ему в глаз попала соринка. В жилище очередной клиентки, задолжавшей организации 37 тысяч рублей, обстановка тоже была очень скромной.

Когда директор организации поинтересовался у детей должницы, как они живут, те ответили, что хорошо, но раньше было лучше, поскольку у них была собака. Ребятишки рассказали, что питомца продали, так как стало нечем его кормить. И в этом доме не нашлось имущества, которое можно было бы арестовать.

Выйдя на улицу, директор микрофинансовой организации признался, что его слезы – не от соринки, а от сострадания к своим клиентам. Теперь он намерен лично навестить еще несколько человек, после чего решить вопрос об отзыве исполнительных листов.

Однако не всегда кредиторы и коллекторы с пониманием относятся к жизненной ситуации своих клиентов. Как писали Dni.Ru, в апреле этого года в полицию Санкт-Петербурга обратился местный житель, сообщив, что ему дважды звонил коллектор с угрозами. Злоумышленник пообещал должнику взорвать его дом, если тот не погасит просрочку по кредиту. В ходе проверки здания и прилегающих к нему территорий стражи порядка не обнаружили взрывоопасных предметов.