Трагичная история любви пропавших на Ладоге подростков

Мальчик и девочка с перевернувшейся на Ладожском озере лодки, которых до сих пор не нашли, были влюблены друг в друга. Ребята делились своим счастьем в соцсетях, не скрывая чистых чувств.

В годовщину трагедии на Сямозере в Карелии перевернулась лодка с детьми. На этот раз – на Ладожском озере. На подростках не было спасательных жилетов, но, несмотря на это, двое мальчиков смогли доплыть до суши и позвать на помощь.

А вот судьба троих ребят по-прежнему неизвестна. Их в настоящее время ищут спасатели. Драматизма ситуации добавляет тот факт, что среди пропавших была влюбленная пара. Компания как раз отмечала на озере 16-летие девушки.

Первую любовь человек помнит всю жизнь. Все потому, что чувства молодых людей светлы, не замутнены житейской рутиной и ссорами. Об отношениях влюбленных, наверное, можно сказать "вам и не снилось" – по названию одноименного советского фильма, на котором выросло не одно поколение.

Ребята были так счастливы, что делились своей радостью с друзьями и подписчиками в социальных сетях. Фото на крыше, нежный поцелуй, румянец на щеках от смущения… "Ангел и демон", "Люблю", – писал мальчик. "Люблю своего выпускника", - отвечала девочка.



Их посты комментировали товарищи, они искренне радовались за влюбленных. "Ого) Хорошенькие", "Счастья вам – друзья", – писали читатели. Очень хочется, чтобы эта история любви переросла в чувство всей жизни, чтобы ребята взяли его во взрослую жизнь и сберегли. А пока остается ждать и верить, что им удалось спастись…

В настоящее время МЧС продолжает поиски трех подростков. Их лодка перевернулась на Ладожском озере в Питкярантском районе Карелии, сообщает РИА Новости. Поиски могут продолжиться и ночью.





Владелец лодки пока не известен. По словам выживших ребят, они не знают, кому она принадлежит. Более того, судно нигде не было зарегистрировано, передает ИА Nation News со ссылкой на источник.

Появились и первые версии того, как произошло несчастье. По словам президента Федерации рафтинга города Москвы Александра Новикова, на моторной лодке нельзя делать крутые повороты, в противном случае она переворачивается. Кроме того, если переворот уже начался, то избежать его невозможно.

"Скорее всего, там была гуляющая компания, которая сделала резкий поворот. Произошел переворот, и ребята уже не добрались до берега", – цитирует эксперта Life.ru. Он также отметил, что тонущего человека можно спасти, положив себе на спину. Однако в Карелии вода холодная, что значительно осложняет возможности даже умеющего плавать человека.

Напомним, лодка, в которой находились пять подростков 15-17 лет (четыре юноши и девушка), перевернулась в заливе Импилахти на Ладожском озере 19 июня. Двум юношам удалось спастись, судьба троих подростков остается неизвестной. Следственные органы возбудили уголовное дело.