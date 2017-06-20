Спасшийся на Ладоге подросток бросил подругу умирать

В заливе Импилахти на Ладожском озере произошла трагедия: в результате шторма перевернулась лодка, в которой находились пятеро детей. Спастись удалось только двоим подросткам.

Происшествие случилось вечером 19 июня. Приехавшие в деревню школьники в возрасте 15-16 лет из карельского города Сортавала решили порыбачить на озере. Когда они отплыли от берега, начался шторм. Лодка перевернулась, и подростки оказались в воде. Спасти удалось только двоим – их подобрали байдарочники. Остальные считаются пропавшими без вести.

"Лодка перевернулась. Они пытались спастись. Поняли, что не удастся – начали выплывать. Он рассказал, что далеко от берега были. Один сразу к берегу поплыл. Сын пытался спасти девочку, но, когда начал подплывать к ней, увидел, что ее уже нет – на глазах у него пошла ко дну", – сообщил отец выжившего юноши. По словам пострадавшего, он видел, как два его друга плыли к берегу. Найти их не удалось.

У единственной в компании девушки 19 июня был день рождения: не исключено, что ребята отмечали праздник. По данным Life.ru, спасательных жилетов на подростках не было.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС. В поисках задействованы вертолеты, глубоководный аппарат Falcon и водолазы. В операции принимают участие 258 человек и 55 единиц техники.