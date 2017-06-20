Названа причина трагедии на Ладоге

Выяснились подробности происшествия на Ладожском озере. По предварительным данным, лодка с детьми перевернулась из-за неудачного маневра.

Моторной лодкой управлял Игорь Д. Предположительно, он совершил слишком резкий поворот, в результате чего судно опрокинулось, и все подростки оказались в воде, сообщает Life.ru.

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Сотрудникам МЧС удалось обнаружить лодку. "Личных вещей в ней нет", – заявил источник в экстренных службах. Поисково-спасательная операция продолжается, передает "Интерфакс". Возбуждено уголовное дело.

Напомним, что трагедия произошла вечером 19 июня. Лодка с детьми перевернулась во время шторма. До берега удалось добраться только двоим – Игорю Д. и 17-летнему Андрею Ж.

Как писали Dni.Ru, у единственной в компании девушки 19 июня был день рождения: не исключено, что ребята отмечали праздник. Известно, что спасательных жилетов на подростках не было.

"Лодка перевернулась. Они пытались спастись. Поняли, что не удастся – начали выплывать. Он рассказал, что далеко от берега были. Один сразу к берегу поплыл. Сын пытался спасти девочку, но, когда начал подплывать к ней, увидел, что ее уже нет – на глазах у него пошла ко дну", – сообщил отец выжившего юноши.