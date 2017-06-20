Родители пострадавших на Ладоге детей рассказали о трагедии
По словам женщины, о походе на остров она узнала за несколько дней. Взрослые должны были доставить туда подростков на моторной лодке.
Левичева рассказывает, что ее дочь, день рождения которой и отправились отмечать ребята, умела плавать, поскольку у нее был небольшой походный опыт. О трагедии женщина узнала вечером 19 июня – ей позвонили из полиции."Мне сказали, что больше 120 человек ищут дочь, но спасатели особо ничего не информируют — не знаю, сколько еще продлятся поиски", – цитирует ее РБК. Сводная сестра пропавшей отметила: "В начале июня она мне написала во "ВКонтакте": "Едем вчетвером на остров за 80 километров от Сортавалы. С палаткой на два дня на лодке друга. Первый раз отмечу день рождения нормально".
По словам Юрия Жильцова, отца одного из спасшихся подростков, его сын находится в больнице, у него обморожение. Жизни мальчика ничто не угрожает, но психологическое состояние тяжелое. "Тяжелый шок после пережитого, не может сейчас ничего четко сказать. Всю ночь работал психолог, успокаивал", – рассказал мужчина.
Парень выплыл сам в районе поселка Импилахти. В больницу его доставили ночью. Жильцов также отметил, что второй спасшийся – в похожем положении. Все подростки, находившиеся в лодке, по словам мужчины, были друзьями. Он сказал, что ребята "собрались в трехдневный пеший поход, взяли одеяла и палатки". Плавать на лодке они не планировали, и откуда она взялась, предстоит узнать, уточнил мужчина.
В свою очередь представитель администрации Импилахтинского сельского поселения сообщила, что подростки намеревались отметить день рождения девушки рыбалкой. "Мальчики рассказали, что у девушки был день рождения, они поехали на рыбалку. Они дали такие показания", – цитирует ее РИА Новости. По словам представителя администрации, спасшиеся юноши не видели девушку на поверхности воды.
Заместитель главного врача Сортавальской ЦРБ Оксана Потурай заявила, что двух подростков 16 и 17 лет выпишут из больницы 21-22 июня. В настоящее время с ними работают следователи. Также с ребятами и их родственниками общаются психологи МЧС.
Напомним, лодка, в которой находились пять подростков 15-17 лет (четыре юноши и девушка), перевернулась в заливе Импилахти на Ладожском озере 19 июня. Двум юношам удалось спастись, судьба троих подростков остается неизвестной. Поисковые работы продолжаются. Следственные органы возбудили уголовное дело.
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