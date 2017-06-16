"ЕР" поддержит Хинштейна на довыборах в Госдуму

Бывший депутат Госдумы, советник директора Росгвардии Александр Хинштейн намерен избраться в нижнюю палату парламента по одномандатному округу в Брянской области. Соответствующий вопрос будет обсуждаться на заседании регионального политсовета "Единой России", которое состоится в Брянске в субботу, 17 июня.

С поддержкой Хинштейна уже выступили дольщики жилья, проблемы которых он помогал решать ранее, сообщил секретарь генсовета "Единой России", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. "На региональном политсовете, который в данном случае выступит в качестве выборщиков, пригласит всех кандидатов, в том числе и Александра Хинштейна, заслушает их и примет соответствующее решение", – передает ТАСС.

Он уточнил, что, вероятнее всего, претендовать на думский мандат, который стал вакантным после досрочного сложения депутатских полномочий Владимира Жутенкова, избравшегося в нижнюю палату парламента от Брянщины, будут шесть человек. Вопрос об участии Хинштейна в партийных праймериз в связи с довыборами в Госдуму будет, по всей видимости, рассмотрен на заседании генсовета "ЕР" в ближайшее воскресенье, 18 июня, добавил Неверов.

В свою очередь руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме, вице-спикер нижней палаты парламента Владимир Васильев отметил, что к инициативе Хинштейна в партии относятся положительно. Вместе с тем он подчеркнул, что ему предстоит заручиться поддержкой избирателей на внутрипартийных праймериз и последующих за ними довыборах в одномандатном округе в Брянской области.

При этом Васильев высоко оценил профессиональные качества Хинштейна, назвав его "талантливым и эффективным человеком". "Если люди поддержат кандидатуру Хинштейна, то мы заинтересованы в том, чтобы он продолжил работу в Госдуме, в том числе и в направлении защиты дольщиков и ипотечников, потому как эти вопросы сегодня не теряют актуальность, судя по тем обращениям, которые поступают к нам во фракцию", – сказал в беседе с журналистами глава фракции "ЕР".

Александр Хинштейн был депутатом нижней палаты парламента четвертого, пятого и шестого созывов. В прошлом думском составе он занимал должность председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции, участвовал в работе трехсторонней комиссии по бюджетным вопросам. Кроме того, с 2006 года активно занимался решением проблем обманутых дольщиков, в частности, инициировав ряд законопроектов в этой области.