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Приставы запретили сибирячке вывозить сына на лечение за границу

Фото: GLOBAL LOOK press\Michaela Begsteiger
Светлана Н. из Красноярска задолжала банкам около 300 тысяч рублей – кредиты она брала на лечение сына Вити, страдающего заболеванием сердца. Недавно женщину с ребенком не выпустили за границу, где была назначена необходимая медицинская процедура.
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Витя родился здоровым. Диагноз "желудочковая тахикардия" малышу поставили в девять месяцев. Вскоре болезнь переросла в дилатационную кардиомиопатию, вызывающую острую сердечную недостаточность. Но, к счастью, Светлане с помощью добровольных пожертвований удалось собрать деньги на лечение сына.

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Совершен прорыв в лечении сердца

Трансплантация сердца и перелет санавиацией обошлись в 13 613 790 рублей. Год назад малышу пересадили сердце погибшей индийской девочки. Однако каждый год Вите нужно летать в Индию на обследование, чтобы организм не начал отторгать новое сердце.

По словам Светланы, медпроцедуру можно сделать только в Индии. "Биопсию ему делать нельзя, он еще маленький. Поэтому нужно сдать кровь. Чтобы сравнить с кровью девочки, которая была донором", – цитирует женщину сайт "Комсомольская правда – Красноярск".

На билеты в одну сторону потратили собранные с помощью благотворительных фондов и просто неравнодушных граждан более 80 тысяч рублей. Однако в аэропорту судебные приставы запретили женщине с сыном вылет из-за долгов.

По словам женщины, кредиты ей пришлось брать на лечение ребенка. Дело в том, что Светлана воспитывает его одна. Сейчас она, дипломированный бухгалтер-экономист, не работает, поскольку не с кем оставить малыша – врачи пока не рекомендуют отдавать Витю в детский сад.

"Сын живет на таблетках, чтобы донорский орган не отторгся. Мы каждую неделю сдаем кровь, ходим на анализы", – делится сибирячка. Долги на сумму около 300 тысяч рублей накопились у нее с 2014 года, когда она узнала о болезни сына.

Примечательно, что ранее мать с ребенком выпустили за границу на операцию. Правда, тогда у нее при себе были документы из больницы, а в этот раз нет. "Пристав-исполнитель мне сказал: они не нужны. Вот я и подумала, что не понадобятся они и сейчас", - говорит Светлана.

"Женщина должна была прийти к нам хотя бы за две недели с пакетом документов. Главный из которых – вызов от индийского врача, что ребенку нужно обследование за границей", – советует начальник отдела по взаимодействию со СМИ УФССП России по Красноярскому краю Андрей Кабиров. "Или документ из московской клиники, которая принимала мальчика, о том, с какой периодичностью ему надо находиться на обследовании".

По его словам, тогда пристав вынес бы постановление о снятии ограничения права выезда семьи за границу на определенный срок. Кабиров пообещал, что ведомство сделает все возможное для выезда матери с ребенком на лечение, если женщина заранее предоставит необходимые документы.

Автор: Людмила Фоканова15 июня 2017, 17:21

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