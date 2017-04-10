Погибшая от укола лидокаина девочка ждала пересадки почки

Выяснились новые подробности гибели десятилетней жительницы Омска после укола лидокаина. Как рассказал отец девочки, ее готовили к операции по пересадке почки.

Известно, что у школьницы была хроническая почечная недостаточность. Болезнь начала развиваться еще в 2009 году, однако из-за осложнений потребовалась трансплантация.

Отдать свою почку девочке собирался отец. "Я прошел все тесты на совместимость и подошел на роль донора. Операция уже была одобрена, ее назначили на середину апреля в Москве. Мы планировали вылетать в десятых числах", – цитирует Вадима Life.ru.

Однако незадолго до операции у девочки появился кашель. Его было необходимо вылечить, и родители привезли дочь в омскую больницу. Врачи диагностировали пневмонию.

Уже через два часа после госпитализации состояние девочки резко ухудшилось, и она впала в кому. "Последнее, что дочка сказала супруге: "Я спать хочу", – вспоминает отец.

Вскоре после этого ребенок умер. По предварительной информации, причиной смерти стала аллергическая реакция на препарат лидокаин.

Трагическая история вызвала мощный резонанс в обществе. В соцсетях россияне возмущаются смертью девочки и требуют наказать врачей за непрофессионализм. Однако медицинские эксперты придерживаются другого мнения.

Как пояснил главный врач 71-й московской больницы Александр Мясников, анафилактическая реакция на лидокаин может быть смертельной лишь у небольшого процента людей. Однако проверить миллионы пациентов на аллергию просто невозможно.

"Дело в том, что от проверок реакции организма на него в свое время отказались, потому что даже небольшие дозы препарата в ходе их проведения могут быть смертельными. Поэтому его применяют, и если есть реакция, то дальше все зависит от быстроты и оперативности врачей, которые могут это исправить. Если это делается в лечебном учреждении, то там есть антишоковый набор", – цитирует медика НСН.



Как подчеркнул Мясников, своевременная помощь в этом случае может спасти пациенту жизнь. "Поэтому медикам нужно быть к реакциям готовым и вовремя оказывать помощь", – добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что десятилетняя жительница Омска впала в кому после укола лидокаина. Предположительно, у нее возникла сильная аллергическая реакция на препарат, которую не предусмотрели врачи. 8 апреля девочка скончалась.