Названа причина крушения самолета под Саратовом

Представитель Министерства обороны России назвал причину крушения Ан-26 в Саратовской области. Экипаж совершал тренировочный полет с имитацией отказа двигателя, для чего один из них был специально отключен. На глиссаде на высоте 150 метров второй двигатель отказал и загорелся, передает URA.RU.

Летчику удалось посадить воздушное судно. Один из курсантов, пострадавших во время жесткой посадки, скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.