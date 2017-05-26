Глава Марий Эл призвал активнее использовать IT-технологии

На площадке "Волгатеха" в Йошкар-Оле начал работу Всероссийский молодежный медиа-форум "Продвижение-2017". Выступивший на его открытии врио главы Марий Эл Александр Евстифеев, призвал повышать производительность труда и активнее пользоваться IT-технологиями.

Приветствуя участников форума Александр Евстифеев, отметил, что его тема очень обширна и затрагивает все отрасли экономики, а также сферы деятельности человека. Врио главы Марий Эл обратил внимание участников мероприятия на несколько моментов: информатизация управления, электронные сервисы и безопасность информации.

Информационные технологии все больше проникают в повседневную жизнь человека и в систему государственного управления – работы до отдыха, научных исследований, электронного правительства, цифрового госуправления.





"Если мы, работая во всех сферах жизнедеятельности – сельском хозяйстве, производственной, и даже в сфере культуры, не начнем полномасштабно применять IT-технологии, мы неминуемо будем не только отставать, но и скатываться вниз, чего ни в коем случае допустить нельзя", – сказал руководитель республики.

Повышать производительность труда – это позиция президента страны и настоятельная необходимость сегодняшней жизни.

Всероссийский молодежный форум "Продвижение" проводится в Марий Эл впервые. Его спикерами стали сотрудники федеральных СМИ, маркетологи, руководители крупных организаций России. Мероприятие проводится в рамках реализации Программы развития деятельности студенческих объединений на 2017 год.





Его цель – поддержка государственной молодежной политики по средствам современных мультимедийных технологий, создание условий для развития и популяризации студенческих СМИ в информационном пространстве. Форум проходит на трех образовательных платформах: Event-технологии, социальные сети и телевидение.

Участники форума собрались на площадке Поволжского государственного технологического университета ("Волгатеха"). Ректор вуза Виктор Шебашев кратко ознакомил Александра Евстифеева с новейшими разработками ученых университета, в частности, с беспилотным роботом-вездеходом "Белый кот".