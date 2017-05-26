Мужчина с горящей головой напугал влюбленных
Инцидент произошел на крыше одного из офисных зданий, передает Life.ru. После того как мужчина упал рядом с влюбленными, девушка сразу же убежала, а ее молодой человек аккуратно собрал оставшееся шампанское и отправился вслед за ней. Сообщается, что в результате трагедии 50-летний житель Свердловской области погиб на месте. Стражи порядка обнаружили рядом с ним зажигалку и спиртовую жидкость.
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