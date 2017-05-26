Мужчина с горящей головой напугал влюбленных

Двое, вероятно, во время свидания стали свидетелями падения мужчины с горящей головой. Позднее выяснилось, что он пришел на крышу здания за полчаса до их романтического ужина.

Инцидент произошел на крыше одного из офисных зданий, передает Life.ru. После того как мужчина упал рядом с влюбленными, девушка сразу же убежала, а ее молодой человек аккуратно собрал оставшееся шампанское и отправился вслед за ней. Сообщается, что в результате трагедии 50-летний житель Свердловской области погиб на месте. Стражи порядка обнаружили рядом с ним зажигалку и спиртовую жидкость.