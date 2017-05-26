Уральская школьница умерла после последнего звонка

Рядом с вышкой сотовой связи в селе Южно-Степное Карталинского района Челябинской области с характерными для падения с высоты травмами было обнаружено тело 15-летней девочки, передает URA.Ru. Выяснилось, что незадолго до этого школьница поссорилась с родителями из-за того, что вернулась домой после последнего звонка нетрезвой. Региональное управление Следственного комитета начало проверку по факту произошедшего.