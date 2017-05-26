В Петербурге трое мужчин задохнулись в подвале

После ликвидации пожара в подвале одного из домов по Будапештской улице в Санкт-Петербурге были обнаружены тела трех мужчин, передает Flashnord. Причиной их смерти называется отравление угарным газом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

