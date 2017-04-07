Полковника полиции заподозрили в убийстве любовницы

В одной из квартир в городе Мценске Орловской области было обнаружено тело 44-летней женщины. по подозрению в причастности к ее убийству был задержан начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России "Мценский" полковник полиции Владимир Свиридов, передает "Газета.ru". Сам он подтвердил свою причастность к преступлению и рассказал, что долгое время сожительствовал с жертвой. В ночь на 7 апреля между ними произошла ссора, в ходе которой полицейский жестоко избил свою возлюбленную. от полученных травм женщина скончалась на месте. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".