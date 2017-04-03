В детсаду защитили выкинувшую ребенка из окна нянечку

В ночь с 1 на 2 апреля 28-летняя сотрудница детского сада №15 в городе Лениногорске Татарстана выбросила четырехлетнего сына из окна четвертого этажа. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.

Заведующая детским садом Ольга И., в котором работала няней Светлана К., призналась, что доверяет ей своего ребенка. По словам женщины, ее сотрудница всегда была тихой и спокойной.

Ольга отмечает, что няня никогда даже не повышала на детей голос. "Мы в детский сад не берем работать монстров. Дети не могли ее бояться, и я не могу поверить в то, что сейчас творится вокруг нашей сотрудницы. Я ей тоже доверяла своего ребенка", – цитирует заведующую детским садом Life.ru.

Полицейские выяснили, как развивались события в ту страшную ночь. Светлана приехала из Лениногорска в город Бугульму, где на протяжении нескольких часов распивала алкоголь с тремя мужчинами.

После возлияний женщина выбросила своего малолетнего сына из окна четвертого этажа. По словам Светланы, ей пришлось скинуть мальчика, чтобы спасти от домогающегося незнакомца, вошедшего к ним в комнату.

В тяжелом состоянии ребенка увезли в Центральную районную больницу Бугульмы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Также решается вопрос о привлечении хозяина квартиры к уголовной ответственности по статье "Покушение на изнасилование". Проводятся все необходимые действия для установления обстоятельств произошедшего.