В Подмосковье мать убила ребенка и закопала на заднем дворе

Сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Подмосковья, которая подозревается в убийстве собственного сына. Женщина дала признательные показания.
По данным следствия, происшествие случилось еще в 2015 году. Сначала мать забила мальчика до смерти, а после закопала на заднем дворе одного из участков садового товарищества. По факту убийства возбуждено уголовное дело, сообщили в управлении Следственного комитета по региону.
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