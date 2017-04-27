Разлившей в суде ртуть мошеннице дали год тюрьмы

В Санкт-Петербурге вынесено решение по делу мошенницы, которая разлила 1,2 килограмма содержащих ртуть отходов в здании суда, чтобы затянуть расследование и сорвать судебное заседание. Нарушительницу порядка приговорили к году тюрьмы, передает Flashnord.

"Ей назначено наказание в виде одного года лишения свободы. Совокупный срок заключения составил 7 лет и 3 месяца", – заявила пресс-секретарь горсуда Дарья Лебедева. Отбывать наказание мошенница будет в колонии общего режима.

