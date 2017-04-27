Подросток спас котенка из-под колес машины
Инцидент на дороге зафиксировал видеорегистратор одного из автомобилей, передает Life.ru. На кадрах видно, как сначала на проезжую часть выбегает испуганный котенок. Пока машины стоят на светофоре, малыш успешно добегает до середины дороги, но затем автомобили начинают движение.
В тот самый момент, когда животное фактически оказывается под колесами машины, на дорогу выбегает подросток. Мальчик жестом просит водителей остановиться, хватает котенка и убегает.
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