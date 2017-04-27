Из библиотек Челябинска требуют изъять книги Улицкой

Лидер КПРФ в городской Думе Челябинска Константин Нациевский инициировал проверки местных библиотек. "Как мне стало известно, в наши библиотеки поступили книги детского проекта "Другой, другая, о других" Людмилы Улицкой, реализуемого при поддержке фонда Сороса", – цитирует парламентария URA.RU.

По его словам, эта литература пропагандирует сомнительные ценности. В качестве доказательства Нациевский привел отрывок из книги: "Мужчина, которому женщина не досталась, берет в "жены" мальчика. Мальчик-жена выполняет в доме все женские функции, а когда достигает взрослости, становится воином и может сам жениться. Если повезет – на женщине. А нет – так тоже заводит себе мальчика".

Доступ к указанным книгам решили ограничить, но ситуация требует более решительных действий. В ближайшее время в адрес начальника управления культуры Челябинска Дмитрия Назарова и министра образования региона Александра Кузнецова уйдут депутатские запросы с просьбой убрать из местных библиотек книги, пропагандирующие однополые браки и нетрадиционные сексуальные отношения.