На Эльбрусе погибли два альпиниста

Во время восхождения на Эльбрус, на восточной стороне горы, приблизительно на высоте 4,9 тысячи метров, сорвались два альпиниста. Мужчина от полученных травм скончался на месте, женщина с открытым переломом черепа умерла при транспортировке вниз, передает "Газета.ru". Руководитель Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Абдуллах Гулиев рассказал, что оба погибших работали проводниками на Эльбрус и жили в Нальчике.