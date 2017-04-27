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Регионы

В массовой аварии под Самарой пострадали люди

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Причиной массовой аварии на 967-м километре трассы М-5 "Урал" в Жигулевске в Самарской области, по предварительным данным, стал отказ тормозной системы грузового автомобиля, передает Life.ru. В результате фура налетела на автобус с пассажирами и несколько легковушек.

Участниками ДТП стали 14 машин. Сообщается о четырех пострадавших. Движение по трассе было приостановлено.

27 апреля 2017, 09:39

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