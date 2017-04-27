Схваченные в Калининграде террористы выдавали себя за строителей

Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией обезвредили участников запрещенной международной террористической группировки "Исламский джихад джамаат моджахедов". Квартиру, в которой укрылись боевики, оперативники брали штурмом.
Все задержанные – выходцы из Средней Азии. В России они выдавали себя за строителей, передает НТВ.Ru. Лидер группировки вербовал жителей региона в ряды террористов.
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