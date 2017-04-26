Названы причины крушения МиГ-31 в Сибири

Эксперты выясняют причины крушения истребителя-перехватчика МиГ-31 в Бурятии. По их мнению, самолет упал в результате технического сбоя.

Генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов назвал три основные версии крушения истребителя, передает Life.ru. По его словам, так как пилотам удалось катапультироваться, спектр вероятных причин аварии сводится к "отказу энергосистемы самолета, гидравлической системы управления" и "отказу двигательных силовых установок".

"Маловероятно, что случилось что-то с системой обеспечения в полете", – подчеркнул Владимир Попов. "Двигатели могли нерасчетно работать, но они не смогли их запустить. Это сказывается, конечно", – пояснил он.

С позицией Владимира Попова отчасти согласился и российский летчик-инструктор Андрей Красноперов, передает НСН. "Самолеты редко падают, но, как правило, если падают самолеты такого типа, если что-то случилось с техникой, то есть именно отказ силовой установки", – заявил он. При этом эксперт отметил, что назвать точную причину крушения пока затруднительно. "Может быть, что-то разрушилось, может быть, что-то с лопаткой произошло – тоже подвергается большим нагрузкам", – предположил специалист.



Отметим, что Красноперов также обратил внимание на факт катапультирования пилотов. Он пояснил, что летчики не покидают самолет до тех пор, пока он не потеряет возможность лететь дальше. "Если они катапультировались, значит, высота была минимальная, нельзя было его посадить. В свое время мы и летчиков, и курсантов учили, что самолет еще можно сделать, а летчика – нет", – подчеркнул испытатель.

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 авиабазы Елизово на Камчатке готовятся к выполнению боевых задач в сложных условиях pic.twitter.com/Nkwt0kD5h1 — Минобороны России (@mod_russia) 24 апреля 2017 г.

Добавим, военный летчик Владимир Попов заявил, что МиГ-31 – надежный самолет. "И на старуху бывает проруха, техника есть техника. Стопроцентной гарантии ни на что не дают", – заключил он.

Ранее стало известно, что истребитель МиГ-31 упал в безлюдном месте на полигоне в Бурятии. "Оба летчика катапультировались. Пилоты оперативно эвакуированы, их жизни и здоровью ничего не угрожает", – цитирует РИА Новости представителя Минобороны России.

МиГ-31 способен всего за 18 минут преодолеть расстояние от Санкт-Петербурга до Мурманска. С такими защитниками можно спать спокойно! pic.twitter.com/OAXQZnw3Wm — ВООВ Боевое Братство (@Boevoe_Bratstvo) 18 апреля 2017 г.

Напомним, 26 апреля истребитель МиГ-31 при выполнении планового учебного полета рухнул в районе полигона Телемба. После приземления катапультировавшиеся пилоты дали о себе знать, выпустив в воздух сигнальную ракету.