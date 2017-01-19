Причиной падения Boeing 747 назвали самоуверенность пилотов

Эксперты считают, что падение Boeing 747 на жилые дома под Бишкеком могло произойти по причине чрезмерной уверенности пилотов. Диспетчеры аэропорта предлагали экипажу совершить посадку в соседней гавани, однако командир судна принял решение приземлить самолет в условиях плохой видимости.

Пилоты Boeing-747-400 производили посадку, ориентируясь только по приборам, сообщает Life.ru. При этом они проигнорировали предложения диспетчерской службы Манаса приземлиться на соседнем запасном аэродроме – в Алматы или Тамчы.

"Именно из-за сильного тумана пилотам не удалось с первого захода посадить машину, и они пошли на второй круг", – заявил источник в администрации аэропорта. Однако в этот раз самолет пролетел мимо взлетно-посадочной полосы, зацепил деревья и ограждение авиагавани и упал в полутора километрах на жилые дома дачного поселка.

По мнению источника в госкомиссии по расследованию катастрофы, "пилоты просто переоценили свои навыки захода на посадку в экстремальных условиях". "Возможно, пилотов подвела уверенность в своем суперпрофессионализме. Командир лайнера Ибрагим Гюржан Диранжи и второй пилот Казым Ондул были в прошлом военными пилотами, ветеранами операции в Афганистане и считались одним из опытнейших экипажей транспортной авиации Турции", – отметил он.

Источник также отметил, что пилоты проигнорировали правило визуального захода. При посадке командир корабля должен держать визуальный контакт со взлетно-посадочной полосой при посадке по приборам.

Отметим, после расшифровки черных ящиков эксперты отвергли версию технической неисправности самолета. "Первичная расшифровка данных показала, что все приборы и двигатели Boeing работали в штатном режиме до момента столкновения лайнера с землей", – заявил источник в госкомиссии расследованию катастрофы.

Примечательно, что в то же время в Манасе должен был приземлиться президентский самолет главы Киргизии Алмазбека Атамбаева. "Однако пилоты президентского борта ушли на запасной аэродром, посадив лайнер в аэропорту Тамчы, расположенном в Иссык-Кульской области Киргизии", – заявили в правительстве страны.

Напомним, грузовой Boeing 747 турецкой авиакомпании ACT Airlines утром 16 января 2017 года при заходе на посадку рухнул на жилые дома садоводческого товарищества при поселке Дача-Суу под Бишкеком. В результате катастрофы погибли 38 человек, в их числе четверо членов экипажа.