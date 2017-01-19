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Происшествия

Причиной падения Boeing 747 назвали самоуверенность пилотов

Фото: GLOBAL LOOK press/Roman Gainanov
Эксперты считают, что падение Boeing 747 на жилые дома под Бишкеком могло произойти по причине чрезмерной уверенности пилотов. Диспетчеры аэропорта предлагали экипажу совершить посадку в соседней гавани, однако командир судна принял решение приземлить самолет в условиях плохой видимости.
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Пилоты Boeing-747-400 производили посадку, ориентируясь только по приборам, сообщает Life.ru. При этом они проигнорировали предложения диспетчерской службы Манаса приземлиться на соседнем запасном аэродроме – в Алматы или Тамчы.

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"Именно из-за сильного тумана пилотам не удалось с первого захода посадить машину, и они пошли на второй круг", – заявил источник в администрации аэропорта. Однако в этот раз самолет пролетел мимо взлетно-посадочной полосы, зацепил деревья и ограждение авиагавани и упал в полутора километрах на жилые дома дачного поселка. 

По мнению источника в госкомиссии по расследованию катастрофы, "пилоты просто переоценили свои навыки захода на посадку в экстремальных условиях". "Возможно, пилотов подвела уверенность в своем суперпрофессионализме. Командир лайнера Ибрагим Гюржан Диранжи и второй пилот Казым Ондул были в прошлом военными пилотами, ветеранами операции в Афганистане и считались одним из опытнейших экипажей транспортной авиации Турции", – отметил он.

Источник также отметил, что пилоты проигнорировали правило визуального захода. При посадке командир корабля должен держать визуальный контакт со взлетно-посадочной полосой при посадке по приборам.

Отметим, после расшифровки черных ящиков эксперты отвергли версию технической неисправности самолета. "Первичная расшифровка данных показала, что все приборы и двигатели Boeing работали в штатном режиме до момента столкновения лайнера с землей", –  заявил источник в госкомиссии расследованию катастрофы.

Примечательно, что в то же время в Манасе должен был приземлиться президентский самолет главы Киргизии Алмазбека Атамбаева. "Однако пилоты президентского борта ушли на запасной аэродром, посадив лайнер в аэропорту Тамчы, расположенном в Иссык-Кульской области Киргизии", – заявили в правительстве страны.

Напомним, грузовой Boeing 747 турецкой авиакомпании ACT Airlines утром 16 января 2017 года при заходе на посадку рухнул на жилые дома садоводческого товарищества при поселке Дача-Суу под Бишкеком. В результате катастрофы погибли 38 человек, в их числе четверо членов экипажа.

Автор: Константин Улюкаев19 января 2017, 09:59

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