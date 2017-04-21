Американский истребитель F-18 рухнул в море

Палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet потерпел крушение в море Сулавеси в Юго-Восточной Азии, передает РИА Новости. Крушение произошло в тот момент, когда самолет подходил к авианосцу "Карл Винсон", на котором тот базировался. Пилоту удалось катапультироваться в море, где его подобрал спасательный вертолет.

