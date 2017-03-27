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Ту-154 рухнул в Сочи из-за спешки пилотов

Фото: GLOBAL LOOK press/Fyodor Borisov
По данным следствия, причиной крушения лайнера Ту-154 Минобороны над Черным морем стал человеческий фактор. Пилоты убрали закрылки на шесть секунд раньше, чем следовало.
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Основной причиной трагедии специалисты назвали спешку экипажа: пилоты убрали закрылки на шесть секунд раньше, и самолет не успел набрать нужные показатели. При управлении воздушным судном шесть секунд считаются катастрофически долгим промежутком, сообщает Life.ru.

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"Получилось, что Ту-154 недобрал до необходимого режима еще 50 километров в час скорости и 200 метров высоты. Еще бы несколько секунд – и все было бы нормально", – заявил источник. По его словам, изменилась и площадь крыла, в результате чего лайнер вышел на запредельный уровень атаки.

"День перед вылетом был предновогодним. Летчики знали, что командировка может затянуться, а их график и без того был насыщенным, поэтому восьмичасовой отдых дома мог быть не целиком потрачен на сон", – предположил один из экспертов.

Причиной крушения мог стать и перегруз багажного отсека. Из-за лишнего веса хвост самолета потянуло вниз – именно эта часть воздушного судна первой коснулась воды.

Ранее специалисты реконструировали схему взлета Ту-154 по показаниям бортового самописца. Они не исключили, что пилот потерял ориентацию в пространстве из-за темноты, поскольку вылет производился ночью. Вся механика работала исправно.

Напомним, что крушение Ту-154 Минобороны произошло 25 декабря 2016 года неподалеку от Сочи. Погибли все находившиеся на борту 92 человека, в том числе журналисты федеральных каналов, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, руководитель и артисты музыкального ансамбля имени Александрова. 

Автор: Константин Улюкаев27 марта 2017, 09:16
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Фото пассажиров разбившегося Ту-154

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