Алкогольные посиделки в тайге закончились кровавой разборкой

Сотрудники правоохранительных органов Ханты-Мансийского автономного округа восстановили хронологию кровавой разборки на заимке в тайге. В результате конфликта погибли два человека, еще двое получили ножевые ранения.

По версии следствия, вечером 24 апреля на заимке при распитии спиртных напитков возник конфликт между сторожем, хозяином и его двумя друзьями. После того как все разошлись спать, охранник территории вооружился ножом и ружьем. В три часа ночи он вернулся в дом и "произвел выстрелы в сторону мужчин".

"В тот момент, когда мужчины пытались выхватить ружье, сторож нанес им ножевые ранения", – цитирует Life.ru пресс-службу регионального управления Следственного комитета России. "Вместе с тем, по предварительным данным, один из раненых заполучил ружье и выстрелил в сторожа. Позже по спутниковой связи выжившими была вызвана помощь", – сообщили в ведомстве.

Между тем в пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что расследование осложняется тяжелыми условиями работы. "Убийства произошли в глухой тайге, в девяти километрах вниз по течению от реки Тапсуй и в 70 километрах от ближайшего населенного пункта – поселка Таежный. Связи нет", – цитирует "Комсомольская правда" представителя ведомства.

Ранее стало известно, что следователи обнаружили в ХМАО, в тайге, тела двух мужчин со следами насильственной смерти. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух или более лиц".

Глубины русского сердца – это нехоженая тайга. А наводить порядок в тайге бессмысленно. — Rasim Safe (@RasimSafe) 24 апреля 2017 г.

В той же заимке стражи порядка нашли двух раненых, их доставили в ближайшую больницу на вертолете. Один из них до сих пор находится в реанимации в тяжелом состоянии, у него повреждены сердце и печень. Шансы на выживание снизились из-за того, что мужчина успел потерять много крови. Второй потерпевший переведен из реанимации в хирургическое отделение, его жизни ничто не угрожает.

Напомним, в апреле 2017 года водители маршруток устроили перестрелку у одной из автозаправочный станций в Подмосковье. Конфликт возник между нелегальными перевозчиками и водителями официальных маршрутных такси. В результате столкновения погиб один человек, еще двое получили ранения.

