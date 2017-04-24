Массовая драка со стрельбой попала на видео

В подмосковном Зеленограде в одном из кафе произошла массовая драка со стрельбой. Инцидент случился 23 апреля около шести часов утра.

Конфликт возник между двумя посетителями. В итоге 27-летний мужчина дважды выстрелил из пистолета в 32-летнего оппонента. С ранением грудной клетки пострадавший был госпитализирован.

Стрелок с места происшествия скрылся, однако через несколько минут был задержан неподалеку сотрудниками вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве. При личном досмотре у него был обнаружен и изъят пистолет. Злоумышленника доставили в полицию, а его оружие направили на экспертизу, сообщает Life.ru.