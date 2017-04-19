Королева красоты из Карелии спрятала iPhone в нижнем белье

На прием к судебному приставу-исполнителю пришла жительница Карелии, которая неоднократно участвовала и занимала призовые места в различных конкурсах красоты. За девушкой значился долг по уголовному штрафу. Она объяснила, что денег при себе у нее нет, только iPhone 7. "Судебный пристав предложил предъявить телефон для наложения ареста. Однако должница спрятала его для надежности в нижнее белье", – цитирует Flashnord пресс-службу управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия. Девушке было выписано требование об уплате долга.