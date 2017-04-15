Регионы принимают окружные финалы чемпионата АССК

В российских городах продолжаются окружные финалы Чемпионата Ассоциации студенческих спортивных клубов (АССК) России. Отбор проходит по пяти видам спорта: мини-футболу, волейболу, шахматам, настольному теннису и баскетболу 3х3.

В рамках чемпионата соревнования проводятся как в командном зачете, так и в личном первенстве. При этом стоит отметить, что отличительная черта чемпионата АССК – его ориентированность на любительский уровень спортсмена, поэтому выбор включенных в программу чемпионата видов спорта рассчитан на новичков.

Чемпионат проводится в течение всего учебного года в четыре этапа: внутривузовский, региональный, окружной и всероссийский. Каждый из них посвящен какой-либо памятной дате в истории российского государства или региона, в котором проходит отборочный этап. Благодаря этому молодые ребята лучше узнают историю своей страны, а также приобщаются к ее культурному наследию.

Перед каждым туром мероприятия выступающий в роли организатора студенческий актив детально продумывает культурную, дискуссионную и развлекательную площадку чемпионата, не ограничиваясь только спортивной составляющей. Благодаря этому число желающих поучаствовать в чемпионате постоянно увеличивается.

Стоит отметить, что одним из центральных событий содержательной части мероприятия является Дискуссионный клуб АССК. В числе его постоянных спикеров известные историки и именитые спортсмены - участники Олимпийских и Паралимпийских игр, которые делятся с молодежью своим жизненным опытом.

В рамках окружного этапа студенты-любители будут отстаивать честь своего ВУЗа. На протяжении нескольких дней ребята с энтузиазмом участвуют в спортивной гонке за звание сильнейших. Завершающим этапом является всероссийский, который пройдет отдельно по каждому из пяти видов спорта в разных городах страны.

На данный момент окружные финалы прошли в Курсе и Тюмени. Впереди Ростов-на-Дону, Новосибирск, Санкт-Петербург и Москва.