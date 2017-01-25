Тульские студенты провели "Татьяниаду-2017"

Спортивно-развлекательный праздник "Татьяниада – 2017" прошел 25 января на территории Тульского суворовского военного училища. Посвященное Дню российского студенчества мероприятие проводится уже в седьмой раз.

Около 500 студентов и суворовцы приняли участие в "Татьяниаде". Праздник проводят каждый раз в другом месте. В прошлые годы ареной соревнований и гуляний становились центральный парк Тулы и ледовая арена в Новомосковске.

Территорию возрожденного Тульского суворовского училища на сей раз выбрали не случайно – здесь отличные спортивные площадки. С праздником и окончанием зимней сессии участников поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Глава региона пожелал студентам успехов в учебе. Знания, которые будущие специалисты получают в университетах, послужат на пользу стране, подчеркнул Дюмин.

Праздник прежде всего спортивный, так что губернатору пришлось показать силу в перетягивании каната. Студенты и суворовцы приняли участие в лыжной эстафете, поиграли в городки, прокатились на собачьих упряжках.

Позже атлеты перешли к чаепитию, во время которого руководитель региона пообщался с тульскими студентами. Дюмин рассказал им, какими видами спорта увлекается: как выяснилось, это горные лыжи и, конечно, хоккей. Губернатор посоветовал всем заниматься этим увлекательным видом спорта, который не только способствует физическому развитию, но и помогает вырабатывать командное чувство.

Спортивно-развлекательную "Татьяниаду" впервые провели в 2011 году – как ответ Олимпиаде. В нем участвуют студенты вузов и учащиеся профессиональных образовательных учреждений, расположенных на территории Тульской области. Впервые к участию в празднике приглашены курсанты возрождённого в 2016 году Тульского суворовского военного училища. Основная идея мероприятия – сплочение студенческого сообщества региона, пропаганда в молодёжной среде здорового образа жизни, популяризация традиционных зимних видов спорта.