Россиян потрясла смерть школьницы после укола лидокаина

В Омске полиция расследует обстоятельства смерти десятилетней девочки. После укола лидокаина в больнице школьница впала в кому, а позже скончалась. Новость вызвала бурную реакцию у пользователей соцсетей.

По версии следствия, девочка лечилась в нефрологическом отделении детской городской клинической больницы №3 в городе Омске. Ей сделали укол лидокаина, после чего она впала в кому.

Предположительно, у школьницы возникла сильная аллергическая реакция на препарат, которую не предусмотрели врачи. 8 апреля она скончалась, сообщили в Следственном комитете по региону.

По факту смерти девочки возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей". "В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается", – сообщили в ведомстве.

Новость о трагической смерти ребенка вызвала широкий общественный резонанс. Многие пользователи соцсетей считают, что девочка умерла из-за непрофессионализма медиков. "Сейчас уже не те врачи, диплом доктора можно купить по вполне сходной цене", – написал один из комментаторов.

В Омске десятилетняя девочка впала в кому и умерла после укола лидокаина...

По чем нынче диплом мед. института...?! — Гриднев Андрей (@n1vdr0m) 10 апреля 2017 г.

Некоторые россияне потребовали строго наказать лечивших девочку медиков. "Это убийство. Врачу – пожизненно. Педиатору наблюдавшего девочку – пожизненно. Прокуратура будет отгораживать врачей (здесь и далее стиль и орфография авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Врач – это человек задачей которого является здоровье пациента. Если бы он провел тест на аллергию – девочка была бы жива! Он убил будущую мать. Очень жду когда в стране введут за такие вещи смертную казнь!" – возмущаются пользователи.

Впрочем, нашлись и те, кто вступился за медиков, подчеркнув, что аллергия – процесс непредсказуемый. "Аллергии сегодня нет, а через пять минут она развивается. Это ее особенность, увы..", "Аллергия вещь такая, что сразу и не выявишь... Учитывая какое огромное количество медицинских препаратов... Ты можешь 40 лет есть апельсины и все нормально будет, а в один прекрасный день, пойдет аллергическая реакция... И кстати так же внезапно она может уйти... Не предсказуемо", – отмечают комментаторы.